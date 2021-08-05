Жительница Донбасса купила Ленина за 300 тыс. грн

Главное: В Черкасской области на аукционе продали памятник Ленину за более, чем 300 тысяч гривен. Побороться за бронзовый памятник весом свыше 2 тонн изъявили желание 12 участников из разных регионов Украины.

Детали: В городе Звенигородка Черкасской области продали на аукционе памятник Владимиру Ленину за более, чем 311 тысяч гривен — почти в три раза дороже стартовой цены, сообщает Prozorro.

Указано, что торги состоялись 3 августа со стартовой ценой в 123 тысячи гривен. Побороться за бронзовый памятник весом свыше 2 тонн изъявили желание 12 участников из разных регионов Украины. Больше всех предложила Ольга Ахременко из Покровска Донецкой области.

«Деньги, которые получим от продажи Ленина, направим в бюджет. Купим или сделаем за них что-то полезное», — рассказал мэр Звенигородки Александр Саенко.

Указано, что после Евромайдана в 2014 году депутаты Звенигородского городского совета отдали скульптуру для сохранения в военный музей. Памятник демонтировали 22 февраля. Впоследствии на сессии городского совета было решено забрать Ленина и выставить на продажу.

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