В Минздраве назвали специфические симптомы дельта-коронавируса

Главное: В Минздраве рассказали, что дельта-штамм коронавируса имеет несколько специфических симптомов. Самыми распространенными считаются лихорадка, головная боль и боль в горле, а также и насморк.

Детали: Симптомы при заражении «Дельта» штаммом коронавируса отличаются. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Как отметили в ведомстве, самыми распространенными считаются лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк.

При этом кашель и потеря обоняния или вкуса являются менее распространенными симптомами.

В Минздраве отметили, что более серьезными симптомами являются:

— нарушения слуха,

— желудочно-кишечные проблемы,

— образования сгустков крови, что приводят к гибели тканей и гангренам.

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