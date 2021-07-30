В Киеве и облaсти объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Главное: На завтра и послезавтра в Киеве и области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. В КГГА напомнили правила пожарной безопасности.

Детали: В Киеве и Киевской области синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Опасность будет сохраняться 31 июля и 1 августа.

«31 июля — 1 августа в Киеве и большинстве районов области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности», — говорится в сообщении.

При этом в КГГА напомнили правила пожарной безопасности во время отдыха на природе:

— разводить костер в лесу — опасно, лучше воспользоваться сложным мангалом;

— если все же разжигать костер, то сделайте это, по возможности, на месте предыдущего;

— место разжигания огня очистите от сухой травы, листьев, веток и прочего мусора, обложите его камнями или обсыпьте почвой;

— не оставляйте костер без присмотра;

— когда оставляете место отдыха, обязательно заливайте костер водой или засыпайте песком, убедитесь, что огонь полностью потушен;

— мусор, который не горит, заберите с собой (целлофан, пластиковый и стеклянный сосуд);

— не забывайте, что брошенные пустые бутылки, непогашенные спички, сигареты могут стать причиной

В тему: В Украине бушевала непогода. Обесточены 353 населенных пункта.