В Таиланде из яйца вылупился четвероногий петух

Главное: В таиландской провинции Лампанг родился петух с четырьмя ногами. Несмотря на редкую мутацию, он не умер и стал другом местного фермера.

Детали: У фермера из Таиланда Васана Канпхиана три месяца появился на свет необычный цыпленок породы «Га Донг Тао». Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местным СМИ, несмотря на мутацию, ему удалось выжить, поэтому Канпхиан окрестил его Род Ма и оставил у себя вместо питомца.

«Куры с врожденными отклонениями редко выживают, но этот петушок-мутант — не такой, как другие. Я его не продам и буду лелеять, как одного из своих друзей», — заявил мужчина.

Справка: Куры «Га Донг Тао» отличаются большими ногами. В Таиланде стоимость четырехмесячных цыплят этой породы достигает 6000 бат (4900 грн), за пятимесячных дают до 7,5 тысячи бат (6100 грн), а взрослые курицы и петухи могут стоить до 18 тысяч бат (более 14 тыс. грн).

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