«Укрзализныця» запустила поезд в зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Главное: Украина завершила строительство железнодорожного пути к ядерному хранилищу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Планируется, что туда будут вывозит ядерные отходы с трех атомных электростанций.

Детали: 29 июля по участку между станциями Вильча и Янов в Чернобыльской зоне проехал первый тестовый поезд. Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», в ходе работ по реконструкции участка было заменено и реконструировано 24,56 км путей, а также средним ремонтом обновлено 4,3 км путей.

Работы были выполнены в течение месяца, стоимость работ составила 336,6 млн гривен.

«Сегодня мы проверили готовность путей к перевозкам и пропустили по участку первый тестовый поезд. Все испытания прошли успешно, и пути в зону отчуждения ЧАЭС полностью готовы к эксплуатации. Ждем первый поезд с отработанным ядерным топливом», — заявил исполняющий обязанности главы правления «Укрзализныци» Иван Юрик.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, запуск собственного ядерного хранилища позволит Украине ежегодно экономить $200 млн. Столько страна тратит на вывоз отработанного ядерного топлива в Россию.

Галущенко заверил, что Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива будет введено в эксплуатацию «вскоре». Туда будут отправлять отработанное топливо с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС, где оно будет храниться в течение следующих 100 лет.

В тему: В мае 2021 года ученые зафиксировали новые реакции деления в отдельных массах ядерного топлива, которые остались под завалами реакторного зала четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.

В Институте проблем безопасности атомных электростанций подтвердили эту информацию, однако подчеркнули, что плотность потока нейтронов не превышает опасных пределов.