Из-за пандемии коронавируса колдуны стали массово убивать альбиносов, – ООН

Главное: Пандемия COVID-19 привела к тому, что колдуны начали чаще нападать и убивать людей с альбинизмом. Таким образом некоторые люди пытались разбогатеть.

Детали: В ходе кризиса, вызванного пандемией коронавирусной болезни COVID-19 многие люди оказались в нищете и лишились какой-либо возможности заработать деньги. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на независимого эксперта ООН по защите прав лиц с альбинизмом Икпонвоса Эро, рассчитывая быстро разбогатеть или обрести удачу с помощью зелий из частей тела альбиносов, они стали обращаться к колдовству.

«Несмотря на прогресс во многих областях, я была глубоко опечалена заметным увеличением числа зарегистрированных случаев убийств или нападений на людей с альбинизмом. Что еще более трагично, большинство жертв — дети», — говорится в заявлении.

Как отмечают в ООН, лица, страдающие альбинизмом, сталкиваются с дискриминацией и стигматизацией по всему миру. Это нередко происходит в странах Африки и Южной Америки, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В других странах — например, Китае — детей-альбиносов часто бросают их родители.

В тему: По данным ООН, в связи с пандемией коронавируса по всему миру в нищете оказались более 100 миллионов работников. Ожидается, что уровень занятости вернется на допандемический уровень не ранее 2023 года.