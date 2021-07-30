В Азовском море рекомендуют не купаться из-за инфекции

Главное: В Бердянске рекомендуют не купаться. В воде обнаружена инфекция.

Детали: В Азовском море советуют не купаться. Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы, в пробах воды обнаружили высокую концентрацию возбудителей инфекционных заболеваний.

Отмечается, что Госпродпотребслужба обратилась к местным властям Бердянска для необходимости немедленного внедрения профилактических мер по запрету водопользования береговой зоной ряда пляжей.

Информируется: «В пробах морской воды обнаружили высокую концентрацию возбудителей инфекционных заболеваний. Ситуация может привести к непредсказуемым эпидемическим осложнениям, возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний среди жителей города Бердянск и отдыхающих».

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