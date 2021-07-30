На западе Турции огонь вплотную подобрался к отелям, туристы вынуждены выезжать по морю

Главное: Из-за сильных пожаров на юге и западе Турции туристы вынуждены добираться до аэропортов по морю. Два пожарных самолета из Украины отправились в Анталию на помощь турецким спасателям.

Детали: На данный момент в Турции зафиксированы 63 пожара. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, 43 из них уже взяты под контроль.

При этом чиновник заявил, что угрозы для курортов нет.

Как рассказала туристка Олеся Павлинская в комментарии «Громадському радио», добираться в аэропорт им пришлось по морю, так как все дороги из Мармариса оказались перекрыты из-за сильного задымления.

«Пожар и дым мы заметили после обеда. Казалось, что все быстро потушили, но потом все разгорелось снова с другой стороны. Огонь охватил дорогу, по которой мы должны были ехать в аэропорт, сегодня у нас плановый вылет. В результате нас в Мармарис повезли на катере, а оттуда в аэропорт уже автобусом», — рассказала она, добавив, что туристам, у которых сегодня вылета нет, гид рекомендовал оставаться в отеле «потому что в горах все дороги в дыму, поэтому они закрыты».

На своей странице в Facebook украинка также поделилась кадрами из охваченного огнем Мармариса.

Между тем, как сообщается на официальной странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook, 30 июля в Анталию вылетели два пожарных самолета Ан-32П с группой обеспечения. «Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии», — говорится в сообщении.

В тему: На юге Турции, в нескольких десятках километров от популярного курорта Анталия, бушует сильный пожар. На данный момент известно об одном погибшем.

Сильные пожары также бушуют на западном побережье. На популярном турецком курорте Мармарис началась эвакуация из отелей.