На Полтавщине грузовик с комбайном парализовал движение десятка поездов

Главное: Из-за аварии на железнодорожном переезде в Решетиловке сразу девять поездов отстали от графика. Грузовик из Днепра, перевозивший комбайн, не смог избежать столкновения с электровозом.

Детали: В ночь на 30 июля возле станции Решетиловка в Полтавской области на регулируемом переезде произошло столкновение поезда и грузового трейлера, повлекшее задержку ряда поездов в направлении Харьков — Киев — Харьков. Как сообщается на официальной странице «Укрзализныци» в Facebook, госпитализирована дежурная по железнодорожному переезду.

На месте аварии работает команда железнодорожников, которая устраняет последствия происшествия.

Из-за случившегося по состоянию на 10 часов утра задерживаются поезда:

— № 85 Новоалексеевка — Львов (задержка составила 3 часа 30 минут);

— № 125 Константиновка — Киев (задержка составила 2 часа 50 минут);

— № 126 Киев — Константиновка (задержка составила 2 часа);

— № 17 Харьков-Ужгород (задержка составила 2 часа);

— № 58 Одесса — Ковель (задержка составила 1 час 40 минут);

— № 138 Хмельницкий — Лисичанск (задержка составила 1 час 20 минут);

— № 41 Днепр — Трускавец (задержка составила 1 час);

— № 748 Тернополь — Киев (задержка составила 1 час);

— № 110 Львов — Херсон (задержка составила 50 минут).

Движение у места аварии восстановлено по парной колее.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины, 56-летний водитель грузового автомобиля Daf из Днепропетровской области перевозил тралом комбайн и выехал на железнодорожный переезд. В этот момент по путям двигался товарный поезд, который столкнулся с тралом, где находился комбайн.

В тему: 5 ноября 2007 года на регулируемом железнодорожном переезде в Казанковском районе Николаевской области 54-летний водитель автомобиля «УАЗ-469», игнорируя сигнал семафора о приближении поезда, начал пересекать железнодорожное полотно, вследствие чего произошло столкновение авто с пассажирским поездом № 393 «Полоцк — Симферополь». Вследствие ДТП на 2,5 часа возникла задержка движения поезда.

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