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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стала известна дальнейшая судьба карантина в Украине

Стала известна дальнейшая судьба карантина в Украине

Александр Панько
30.07.21 10:36
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Стала известна дальнейшая судьба карантина в Украине

Главное: Карантин в Украине, объявленный из-за распространения коронавирусной болезни, будет продлен на осень. Конкретные сроки еще не известны.

Детали: Карантин, который на данный момент действует в Украине до 31 августа, будет продлен. Как заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телеканала «1+1», ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается.

Если неделю назад фиксировали по три сотни новых случаев, то за минувшие сутки цифра выросла почти до тысячи.

При этом он не уточнил, на сколько именно будет продлен карантин.

В тему: 16 июня 2021 года Кабмин продлил карантин в Украине с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 до 31 августа. При этом был введен ряд послаблений. В частности, снято ограничение на проведение массовых мероприятий.

В Министерстве здравоохранения Украины не исключают, что осенью в стране может быть снова введен жесткий карантин. В правительстве готовятся к третьей волне коронавируса.

Тэги: здоровье, карантин, новости Украины, коронавирус, Игорь Кузин

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