Непогода в Украине: обесточенными оказались 353 населенных пункта

Главное: В Украине бушевала непогода. Обесточены 353 населенных пункта.

Детали: В Украине продолжает бушевать непогода. О ее последствиях на утро пятницы, 30 июля, сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что пострадали тринадцать областей, где обесточенными оказались 353 населенных пункта.

Из-за сильных дождей и ветра произошло срабатывание систем автоматической защиты ЛЭП, после чего исчезло электричество.

Больше всего досталось Киевской области, где нет электричества в 102 населенных пунктах.

Кроме этого непогода потрепала Черновицкую (71), Черниговскую (39), Хмельницкую (28), Днепропетровскую (21), Донецкую (20), Житомирскую (20), Кировоградскую (13), Запорожскую (12), Сумскую (10), Черкасскую (девять), Луганскую (шесть) и Херсонскую (две) области.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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