Вслед за главнокомандующим ВСУ свой пост покинет его жена

Главное: Кабинет министров Украины согласовал увольнение Анны Коваленко с поста председателя Черниговской областной государственной администрации. Вчера президент уволил с поста главнокомандующего ВСУ ее мужа Руслана Хомчака.

Детали: Кабинет министров Украины согласовал увольнение Анны Коваленко с должности главы Черниговской областной государственной администрации. Как сообщает LB.ua со ссылкой на народного депутата от фракции «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко, вместо нее планируется назначить Вячеслава Чауса, который сейчас является заместителем генерального директора «Укргаздобычи».

Отметим, что Коваленко является женой Руслана Хомчака, которого президент освободил от должности главнокомандующего Вооруженных Сил днем ранее. В начале 2021 года у них родился ребенок.

Она возглавляет Черниговскую область с октября 2020 года.

В тему: 27 июля 2021 года президент Украины подписал указы об увольнении Руслана Хомчака с должности Главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначении его первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.