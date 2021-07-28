В Днепре водитель «Славуты» трижды переехал свою сожительницу

Главное: Житель Днепра трижды переехал свою 44-летнюю сожительницу на автомобиле. Врачам чудом удалось спасти женщину, чьи травмы считаются несовместимыми с жизнью.

Детали: В Днепре врачи спасли местную жительницу, которую трижды переехал машиной сожитель. Как сообщил главврач больницы Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook, травмы 44-летней Виктории были не совместимы с жизнью, но врачам удалось совершить невозможное.

«Виктория, ей 44, она из Днепра. Доставлена автомобилем скорой помощи в Мечникова после ДТП. Со слов очевидцев, автомобиль „Славута“ переехал ее три раза. Водитель оказался ее сожитель», — написал он, добавив, что женщина поступила в коме, ее сразу перевели на ИВЛ, а пульс и давление приходилось поддерживать лекарствами.

«У нее открытая черепно-мозговая травма, ушиб, перелом 6-ти ребер, разрыв печени, перелом правой плечевой кости, пневмоторакс», — рассказал главврач.

Операцию Виктории делали несколько бригад хирургов и анестезиологов.

«Сегодня на утро Виктория в ясном сознании, дышит самостоятельно. За ее тяжелой улыбкой тяжелая душевная травма. Врачи Мечникова еще раз из невозможного сотворили подвиг во имя жизни», — заключил Рыженко.

Отметим, что судьта водителя неизвестна.

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