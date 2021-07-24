Вакцину от коронавируса в Украине уже получили более трех миллионов человек

Главное: Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. Прививку получили более трех миллионов людей.
Детали: Вакцинация от коронавируса в Украине набирает обороты. Данные приводит министерство здравоохранения.
Сообщается, что за минувшую пятницу, 23 июля, были вакцинированы 152 675 людей. Так, одну дозу получили 90 072 человека, а полностью были иммунизированы 62 603 человека.
Вчера работали 802 мобильные бригады, 2 692 пункта прививок, а также 267 центров вакцинации.
С начала кампании вакцины получили 3 010 140 людей.
Уточняется, что из них одну дозу вкололи 3 010 138 людям, а полностью иммунизированы (две дозы) уже 1 681 734 человека.
Всего же сделали 4 691 872 прививки.
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