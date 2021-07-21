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Новости > Священник УПЦ рассказал, почему Иисус назван Христом и Спасителем

Священник УПЦ рассказал, почему Иисус назван Христом и Спасителем

Александра Кудрявцева
21.07.21 16:00
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Священник УПЦ рассказал, почему Иисус назван Христом и Спасителем
Главное: Христос — это Божественный титул Иисуса, Он Своей Крестной смертью спас человека от духовной смерти.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».
 
«Иисус довольно распространённое в еврейской среде библейских времён имя. На страницах Священного Писания встречаем его не только в связи со Спасителем. Известно, что это имя носил преемник Моисея, введший еврейский народ в Землю обетованную, Иисус Навин. Также в Книге Деяний апостольских упоминается волхв Елима, которого также называли Вариисусом, то есть сыном Иисуса, и ясно, что в случае с отцом волхва речь идёт явно не о Христе. Автор одной из неканонических ветхозаветных книг, Иисус сын Сирахов, носил то же имя», — сказал отец Владимир.
 
Отвечая на вопрос, почему Господь был назван этим именем, священник призвал обратить внимание на первую главу Евангелия от Матфея, где описано явление Ангела Иосифу, ставшее ответом на сомнения праведного старца по поводу беременности Пресвятой Девы. «Возвестив, что „Рождаемое Ею от Духа Святого“, Ангел предрёк рождение Сына, Которого повелел наречь Иисусом», — подчеркнул он.
 
«Если Иисус — это имя Спасителя, то Христос — Его Божественный титул. Само это слово означает „Помазанник“. Помазание же в библейской традиции предшествовало выходу на ответственное служение, к примеру, царское или пророческое. Служение Иисуса — спасение рода человеческого — служение наивысшее. И помазание на это служение принадлежит Ему как Богу. В глазах людей, Иисус из Назарета был вовсе не простой странствующий проповедник. В Нём видели пророка, воскресшего Предтечу, вновь пришедшего Илию. Иисус Христос и Царь Израильский, и обещанный Мессия», — отметил священник.
 
Далее протоиерей Владимир Пучков объясняет, почему Христом назван Спасителем.
 
«Священное Писание показывает очень ясную картину грехопадения первых людей. Главным последствием падения стала смерть. И пусть прародители не умерли сразу, а прожили после изгнания из рая без малого тысячу лет. Смерть, безусловно, постигла их, только эта смерть — духовная. В телесной смерти душа оставляет тело, в смерти духовной душа разлучается с Богом. Адам и Ева, прежде разговаривавшие с Богом лицом к лицу, согрешив, прячутся от Него. Зло, совершённое человеком, зло, обитающее в человеке, становится непреодолимым барьером между человеком и Богом. Явившись Моисею в Синайской пустыне, Бог недаром назвал себя „Тем, Кто есть“, „Сущим“. Только Один Бог обладает бытием, все сотворённые существа имеют бытие от Бога. Таким образом, грехопадение стало для прародителей духовной смертью, а в их лице и для всего человечества. Рождавшиеся люди проживали с грехом всю жизнь и, не имея возможности избавиться от него, после смерти сходили в ад. Христос Своей Крестной смертью спас человека от духовной смерти», — объяснил отец Владимир.
 
В тему: Сегодня верующие УПЦ празднуют день явления Казанской иконы Богородицы.

Тэги: Иисус Христос, УПЦ

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