В Ровенской области перевернулся автобус, ехавший на Польшу – немало пострадавших

Главное: Автобус попал в ДТП в Ровенской области. Пострадали шестнадцать человек.
Детали: В ночь на субботу, 17 июля, возле Радивилова (Ровенская область) произошло серьезное ДТП. Тут перевернулся автобус, который ехал из Киева в польский Вроцлав.
В ГСЧС говорят, что в результате аварии пострадали шестнадцать людей.
Информируется, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Всего перевозили сорок человек.
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