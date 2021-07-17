В Ровенской области перевернулся автобус, ехавший на Польшу – немало пострадавших

Главное: Автобус попал в ДТП в Ровенской области. Пострадали шестнадцать человек.

Детали: В ночь на субботу, 17 июля, возле Радивилова (Ровенская область) произошло серьезное ДТП. Тут перевернулся автобус, который ехал из Киева в польский Вроцлав.

В ГСЧС говорят, что в результате аварии пострадали шестнадцать людей.

Информируется, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Всего перевозили сорок человек.

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