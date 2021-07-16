В Украине хотят вакцинировать от коронавируса прямо в аптеках

Главное: В Центре общественного здоровья Минздрава разрабатывают вопрос относительного того, чтобы вакцинировать граждан прямо в аптеках. Окончательного решения пока нет.

Детали: В Украине планируют запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках. Данный вопрос еще находится на рассмотрении. Об этом заявил гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Роман Родина телеканалу «Дом».

По его словам, окончательного решения пока нет, прорабатываются нормативные моменты.

«Сейчас мы прорабатываем вопрос вакцинации в аптеках... Тем более, у нас будет сезон гриппа, и вакцинация от гриппа также будет актуальна осенью», — пояснил он.

Всего в Украине работают около 1200-1300 пунктов вакцинации. Также работают около 600 мобильных бригад и около 200 центров массовой вакцинации.

В тему: В Минздраве рассказали, будет ли в Украине обязательная вакцинация от коронавируса.