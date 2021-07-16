Стало известно, сколько в Украине зафиксировано случаев альфа- и дельта-коронавируса

Главное: На сегодняшний день в Украине зафиксировано четыре случая дельта-коронавируса. При этом «Альфа» штамма подтвердили семь случаев.

Детали: В Украине на сегодняшний день официально подтверждено четыре случая заражения «Дельта» штаммом коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

«13 июля Институт молекулярной биологии и генетики сообщил о результатах секвенирования 11 образцов от пациентов, собранных в период с 21 мая по 24 июня. Еще в двух пациентов из Ужгорода выявлено инфицирование коронавируса SARS-CoV-2, имеет мутацию, характерную для штамма Дельта», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что четыре образца имеют происхождение из стран Европы и РФ.

«Остальные 7 образцов — имеют мутации, характерные для штамма „Альфа“», — говорится в сообщении.

В тему: В Минздраве рассказали, как готовятся отражать атаку дельта-коронавируса.