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Новости > ВОЗ предупреждает о вероятном появлении более опасных штаммов коронавируса

ВОЗ предупреждает о вероятном появлении более опасных штаммов коронавируса

Агата Кловская
16.07.21 10:46
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ВОЗ предупреждает о вероятном появлении более опасных штаммов коронавируса

Главное: В ВОЗ говорят, что на планете могут появиться и распространиться новые штаммы коронавируса. При этом в организации подчеркнули, что эти штаммы могут оказаться еще более сложными для контроля.

Детали: Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации предупредило весьма вероятном появлении и распространении на планете новых, более опасных штаммов коронавируса. Об этом шла речь на брифинге ВОЗ.

«Комитет по чрезвычайной ситуации из-за COVID выразил обеспокоенность тем, что пандемию коронавируса неправильно называют завершающейся, в то время как она еще не закончилась. Он также предупредил о высокой вероятности появления и глобального распространения новых и, возможно, более опасных штаммов вируса, которые могут оказаться еще более сложными для контроля», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

В тему: В Центре общественного здоровья Минздрава Украины ожидают новую волну коронавируса осенью. Впрочем, она может начаться и раньше.

Тэги: здоровье, мир, Всемирная организация здравоохранения, штамм, коронавирус

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