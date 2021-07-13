У двух жительниц Закарпатья заподозрили дельта-коронавирус. Недавно они вернулись из России

Главное: На Закарпатье у двух женщин, которые недавно вернулись из России, заподозрили дельта-коронавирус. Результаты анализов двух молодых женщин отправили на исследование в Европу, чтобы узнать штамм коронавируса.

Детали: У двух жительниц Закарпатской области, приехавших из России, подозревают штамм Дельта. Об этом сообщил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк, пишет «Укринформ».

«Речь идет о двух молодых женщинах, которые вернулись на Закарпатье из России. Одна из них две недели провела у нас в реанимации, очень тяжело проходило лечение. Именно поэтому мы направили их анализы в Киев, а уже оттуда их направили на исследование в Европейскую лабораторию, где подтвердят или опровергнут наличие у наших пациентов штамма „Дельта“», — сообщил врач.

Результаты исследований ожидают в ближайшие дни.

Сейчас пациентки уже выписаны домой.

«Мы заподозрили в них именно COVID-штамм „Дельта“ из-за тяжелого течения болезни, которое у людей такого возраста протекает обычно легче, а тут молодая женщина две недели провела в реанимации. Ну и придало уверенности то, что они вернулись из России, где сейчас полно штамма „Дельта“», — подчеркнул Поляк.

В тему: В Украине готовятся к новой вспышке коронавируса из-за штамма «Дельта».