Известную украинскую кондитерскую компанию признали банкротом

Главное: Кондитерскую компанию АВК официально признали банкротом. Так решил суд.

Детали: Известную кондитерскую компанию АВК (работала с 1991-го года), которая базируется в Мариуполе, признали банкротом. Решение вынес хозяйственный суд Донецкой области.

Начата процедура ее ликвидации, которая продлится двенадцать месяцев.

Постановление суда было принято 8 июля.

Информируется, что «суд признал значительную задолженность АВК перед кредиторами, среди которых российский «Сбербанк», «Проминвестбанк», «Райффайзен банк Аваль», а также финансовая компания «Холастис».

Ранее компания продавала свою продукцию более чем в шестьдесят стран мира. У нее было четыре завода – в Донецке, Днепре, Луганске и Мукачево.

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