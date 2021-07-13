В Киеве снизили разрешенную скорость для электросамокатов

Главное: Все операторы проката электросамокатов в Киеве снизили предельную скорость до 20 км/ч. Кроме этого, четыре оператора из семи полноценно ввели зоны ограничения скорости до 14 км/ч и зоны полного запрета движения.

Детали: В Киеве все семь операторов проката электросамокатов уже снизили предельную скорость до 20 км/ч. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Константина Усова.

Он напомнил, что Меморандумом, подписанным между КГГА и операторами проката электросамокатов в Киеве, предусмотрено ограничение максимальной скорости с 35 км/ч до 20 км/ч.

«По состоянию на 13 июля все операторы это требование выполнили», — заявил Усов.

По его словам, около месяца с даты подписания Меморандума будет длиться полная имплементация всех ограничений.

«Кроме снижения предельной скорости, уже четыре оператора из семи полноценно ввели зоны ограничения скорости до 14 км/ч и зоны полного запрета движения. Система выполняет такие действия автоматически, опираясь на GPS-сигнал. Остальные три оператора должны соответственно наладить свои карты в ближайшее время», — отметил заместитель председателя КГГА.

Он также сообщил, что операторы уже частично промаркировали самокаты номерными знаками. Номера наносятся с обеих сторон трубы руля в формате «буква и 4 цифры», и каждый из операторов имеет свои уникальные серии: Bolt — A, В, С; Jet — J, Е; BikeNow — N; Kiwi — K; Scroll Bird — O, S; Zelectra — Т, Z; Vzhooh — V.

«Кроме того, город уже начал получать первые большие данные и тепловые карты от операторов по интенсивности движения прокатных самокатов на улицах и популярных местах для старта-финиша. В дальнейшем эти данные будут использованы для оптимизации маршрутов общественного транспорта», — добавил Усов.

Он также призвал сообщать ему на служебную электронную почту о случаях превышения разрешенной скорости прокатными электросамокатами.

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