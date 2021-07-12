Стало известно, когда в мире может произойти следующая глобальная пандемия

Главное: Мир должен готовиться к тому, что в любой момент может произойти очередная глобальная пандемия. Об этом заявил старший министр Сингапура Тарман Шанмугаратнам.

Детали: Следующая глобальная пандемия может произойти в любой момент. Об этом заявил старший министр Сингапура Тарман Шанмугаратнам, сообщает CNBC.

Мир должен начать к ней готовиться прямо сейчас.

Тарман является сопредседателем группы глобальных экспертов G-20, которая в пятницу опубликовала отчет, в котором предлагались меры по предотвращению вспышек и быстрому реагированию на любую будущую пандемию.

Эти меры включают «лучшее и более надежное финансирование» Всемирной организации здравоохранения, а также использование многосторонних институтов, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд, для помощи в финансировании борьбы с пандемией, сказал Тарман.

«У нас нет роскоши ждать, пока COVID закончится, прежде чем мы начнем подготовку к следующей пандемии, потому что следующая пандемия может начаться в любой момент», — сказала Тарман корреспонденту CNBC на саммите G-20 в Италии.

«Таким образом, мы должны использовать наши текущие усилия для борьбы с COVID, а также для наращивания потенциала, необходимого для предотвращения следующей пандемии», — добавил он.

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