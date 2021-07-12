Эксперты оценили шансы наших клубов выиграть будущую Лигу чемпионов

Главное: Эксперты назвали фаворитов Лиги чемпионов. Украинских клубов среди них нет.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill назвали фаворитов Лиги чемпионов сезона 2021-2022 годов. Украинские клубы к таким не причисляют.

Наибольшие шансы на победу в турнире, как считают специалисты, у «Манчестер Сити» (3,75 к 1).

Намного скромнее оценивают возможности «Баварии» (6 к 1) и «Челси» с «Ливерпулем» (10 к 1).

Что касается наших команд, то шансы киевского «Динамо» расценивают всего как 501 к 1, а донецкого «Шахтера» – 751 к 1.

Напомним, что киевляне стартуют с группового раунда, а «горнякам» еще придется пройти сито квалификации.

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