Водителей электросамокатов ждет неприятный сюрприз

Главное: Депутаты готовят законопроекты, которые предусматривают введение штрафов для водителей электросамокатов и другого электротранспорта. Водители такого транспорта будут обязаны соблюдать правила дорожного движения, а полицейские смогут выписывать штрафы за нарушения на дороге.
Детали: В Украине Верховная Рада направила депутатам для ознакомления два новые законопроекты с правилами использования электротранспорта и штрафы за их нарушение. Документ опубликовали на официальном сайте парламента.
Также изменения коснутся водителей сегвеев, гироскутеров и сегвилов. Кроме того, им придется соблюдать правила дорожного движения и оплачивать штрафы, если нововведения вступят в силу.
Если законопроект примут, водители такого транспорта будут обязаны соблюдать правила дорожного движения, а полицейские смогут выписывать штрафы за нарушения на дороге.
Право управлять электротранспортом получат лишь лица, достигшие 16-летнего возраста. Им будет дано разрешение передвигаться по велосипедным дорожкам, по обочине или по краю проезжей части.
Основные обязанности водителей электротранспорта:
— ездить в застегнутом мотошлеме;
— не перевозить пассажиров;
— использовать исправные и правильно оборудованные транспортные средства;
— не отворачиваться во время движения;
— не перевозить грузы, мешающие управлению.
В целях безопасности, владельцы обязаны оборудовать самокаты или другой электротранспорт светоотражающими устройствами и световыми приборами, которые необходимо включать с наступлением темноты.
Законопроект № 5732 вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые приравнивают водителей упомянутых транспортных средств к велосипедистам и водителям гужевого транспорта в части административной ответственности.
Для упомянутых транспортных средств будут действовать следующие штрафы:
— нарушение правил дорожного движения — 340 гривен;
— нарушение ПДД в состоянии опьянения-680 гривен;
— создание аварийной ситуации — 850 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.
В тему: В Киеве для водителей самокатов ввели более строгие правила.