Водителей электросамокатов ждет неприятный сюрприз

Главное: Депутаты готовят законопроекты, которые предусматривают введение штрафов для водителей электросамокатов и другого электротранспорта. Водители такого транспорта будут обязаны соблюдать правила дорожного движения, а полицейские смогут выписывать штрафы за нарушения на дороге.

Детали: В Украине Верховная Рада направила депутатам для ознакомления два новые законопроекты с правилами использования электротранспорта и штрафы за их нарушение. Документ опубликовали на официальном сайте парламента.

Также изменения коснутся водителей сегвеев, гироскутеров и сегвилов. Кроме того, им придется соблюдать правила дорожного движения и оплачивать штрафы, если нововведения вступят в силу.

Если законопроект примут, водители такого транспорта будут обязаны соблюдать правила дорожного движения, а полицейские смогут выписывать штрафы за нарушения на дороге.

Право управлять электротранспортом получат лишь лица, достигшие 16-летнего возраста. Им будет дано разрешение передвигаться по велосипедным дорожкам, по обочине или по краю проезжей части.

Основные обязанности водителей электротранспорта:

— ездить в застегнутом мотошлеме;

— не перевозить пассажиров;

— использовать исправные и правильно оборудованные транспортные средства;

— не отворачиваться во время движения;

— не перевозить грузы, мешающие управлению.

В целях безопасности, владельцы обязаны оборудовать самокаты или другой электротранспорт светоотражающими устройствами и световыми приборами, которые необходимо включать с наступлением темноты.

Законопроект № 5732 вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые приравнивают водителей упомянутых транспортных средств к велосипедистам и водителям гужевого транспорта в части административной ответственности.

Для упомянутых транспортных средств будут действовать следующие штрафы:

— нарушение правил дорожного движения — 340 гривен;

— нарушение ПДД в состоянии опьянения-680 гривен;

— создание аварийной ситуации — 850 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

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