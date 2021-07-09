В Киеве целый микрорайон остался без электричества

Главное: Микрорайон Жуляны остался без электричества. Причиной стала авария.

Детали: В пятницу, 9 июля, в киевском микрорайоне Жуляны произошло ЧП. Как сообщает ДТЭК «Киевские электросети», из-за аварийного отключения одной из секций оборудования на подстанции «Теремки» тут исчезло электричество.

Всего были обесточены 78 многоэтажных и около шести сотен частных домов.

Уже идут восстановительные работы. Пока свет удалось вернуть в 24 высотки и сотню частных хозяйств.

Остальные дома обещают подключить в ближайшее время резервным способом.

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