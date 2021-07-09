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Новости > В Швеции сразу после взлета разбился самолет

В Швеции сразу после взлета разбился самолет

Александр Панько
09.07.21 09:07
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В Швеции сразу после взлета разбился самолет

Главное: В шведском городе Эребру произошла авиакатастрофа. Сразу после взлета разбился самолет с девятью людьми на борту.

Детали: Возле аэропорта шведского города Эребру потерпел крушения самолет. Об этом сообщает Goteborgs Posten.

На его борту находилось девять человек.

В четверг вечером поступил сигнал SOS о крушении самолета в аэропорту Эребру.

«Восемь парашютистов и один пилот находились на борту небольшого винтового самолета. Шведское морское и воздушное спасательное агентство начало спасательную операцию вместе с аварийно-спасательными службами, полицией и скорой помощью», — заявил сотрудник пресс-службы Шведской морской администрации.

На месте происшествия работают три пожарные части спасательных служб. Десять машин скорой помощи также находятся вблизи места происшествия.

По данным TV4, в больницу доставлены два человека.

При этом издание Aftonbladet сообщает, что самолет потерпел крушение на местности примерно в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

В тему: 6 июля в России на Камчатке с радаров пропал пассажирский самолет, на борту которого находилось 28 человек. Вскоре стало известно, что самолет потерпел крушение.

Тэги: крушение, самолет, авиакатастрофа, мир, Швеция

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