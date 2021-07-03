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Новости > Лукашенко приказал закрыть границу с Украиной

Лукашенко приказал закрыть границу с Украиной

Александр Панько
03.07.21 09:13
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Лукашенко приказал закрыть границу с Украиной

Главное: В пятницу, 2 июля, Александр Лукашенко заявил, что поручил белорусским пограничникам полностью закрыть границу с Украиной. Свое решение он объяснил якобы потоком оружия из Украины в Беларусь.

Детали: Александр Лукашенко заявил, что граница Беларуси с Украиной будет полностью перекрыта. Такое поручение он дал белорусским пограничникам, сообщает «Белта».

«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил Пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — заявил сегодня Лукашенко.

Он также объявил о том, что на территории Беларуси якобы обнаружили спящие террористические ячейки«, которые назывались «отрядами самообороны». К этим ячейкам, по словам Лукашенко, причастны Украина, Германия, США, Польша и Литва.

Спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко сказал, что пока что закрытие белорусской границы в ведомстве подтвердить не могут. Украинская сторона не получала никаких официальных предупреждений из Минска.

Кроме того, в украинском министерстве отрицают обвинения Лукашенко в том, что Украина причастна к терроризму в Беларуси или же к поставкам оружия.

«Украина категорически отвергает обвинения Александра Лукашенко о якобы поставках оружия. Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси. Не собираемся этого делать и в будущем», — сказал Николенко.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал заявление белорусского диктатора «банальным чернушным мифом» и имеющим «исключительную пророссийскую пропагандистскую ценность».

«Фейковость таких историй очевидна для всех. Также очевидно, что Беларусь окончательно теряет всякую возможность занимать суверенную позицию и не зависеть от „пожеланий“ и „навязчивых просьб“ из России», — подчеркнул он.

Госпогранслужба также заявила, что не получала никаких документов от Беларуси, которые бы касались закрытия границы с Украиной. Пограничники заявили, что украинские наряды не наблюдают изменений в организации охраны границы со стороны Белоруссии.

Кроме того, в ГПСУ ответили на обвинения в поставках оружия в Беларусь через украинскую границу. В службе отметили, что нелегальная транспортировка оружия с нашей территории через границу — уменьшилась в 6,9 раза.

В тему: В октябре минувшего года власти Беларуси препятствовали пересечению границы республики гражданами Украины, Польши и Литвы.

Тэги: Украина, Александр Лукашенко, терроризм, граница, оружие, политика, Беларусь, новости Украины

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