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Новости > Жуткое ДТП в Николаевской области оборвало три жизни

Жуткое ДТП в Николаевской области оборвало три жизни

Агата Кловская
01.07.21 11:03
206
Жуткое ДТП в Николаевской области оборвало три жизни

Главное: Жертвами ДТП в Николаевской области стали три человека. Еще два пострадали.

Детали: В прошлую среду, 30 июня, возле села Воронцовка в Николаевской области произошло смертельное ДТП. О нем сообщают в ГСЧС.

Отмечается, что авария случилась на трассе Кропивницкий-Николаев, где столкнулись два легковых автомобиля.

В результате ЧП погибли три человека.

Кроме этого госпитализация понадобилась для двух людей, среди них ребенок 2016-го года рождения.

Сейчас проходит следствие.

В тему: ДТП в Полтавской области оборвало жизнь ребенка.

Тэги: ДТП, общество, авария, Николаевская область, регионы, новости Украины

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