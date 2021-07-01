Жуткое ДТП в Николаевской области оборвало три жизни

Главное: Жертвами ДТП в Николаевской области стали три человека. Еще два пострадали.
Детали: В прошлую среду, 30 июня, возле села Воронцовка в Николаевской области произошло смертельное ДТП. О нем сообщают в ГСЧС.
Отмечается, что авария случилась на трассе Кропивницкий-Николаев, где столкнулись два легковых автомобиля.
В результате ЧП погибли три человека.
Кроме этого госпитализация понадобилась для двух людей, среди них ребенок 2016-го года рождения.
Сейчас проходит следствие.
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