«Если нет, то может убираться»: команда Лопеса поставила Ломаченко интересное условие для реванша

Главное: Промоутер американского боксера Теофимо Лопеса заявил, что реванш с украинцем Василием Ломаченко возможен при условии, что он согласится на гонорар в размере $1,3 млн.

Детали: Менеджер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса Дэйв Макуотер назвал условие, при котором его подопечный согласится на реванш с бывшим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO Василием Ломаченко. Как сообщает Boxingnews24, бой состоится, если украинец согласится на гонорар Лопеса в первом бое.

«Готовы хоть завтра организовывать бой, если Ломаченко согласится на те условия, которые были у Лопеса в первом поединке», — заявил Макуотер, напомнив, что речь идет об $1,3 млн.

«Если нет, то может убираться», — заключил промоутер.

Отметим, что Лопесу перед этим поединком в любом случае еще предстоит защита титула против австралийского профессионала Джорджа Камбососа.

В тему: В ночь на 27 июня украинский боксер Василий Ломаченко досрочно победил японца Масаеши Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.

Сразу после этого он заявил о желании реванша с Теофимо Лопесом и выразил надежду на то, что бой состоится уже зимой. Соответствующая договоренность, по его словам, была достигнута между отцом американца и менеджером Василия Эгисом Климасом.