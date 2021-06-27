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Новости > В РПЦ считают, что Варфоломей может принять решение «воссоединиться» с Католической Церковью

В РПЦ считают, что Варфоломей может принять решение «воссоединиться» с Католической Церковью

Александра Кудрявцева
27.06.21 18:05
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В РПЦ считают, что Варфоломей может принять решение «воссоединиться» с Католической Церковью
Главное: Решение Патриарха Варфоломея об объединении католицизма и Православия ничего не будет значить для РПЦ.
 
Детали: Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает mospat.ru.
 
«Патриарх Константинопольский в последнее время возомнил себя вершителем судеб Православия. Он считает, что он может единолично принимать какие-то решения», — сказал митрополит Иларион.
 
По мнению главы ОВЦС МП, не стоит удивляться, если после единолично принятых антиканонических решений о якобы принадлежности Украины к территории Константинопольского Патриархата, а также после отрицания существования канонической Украинской Православной Церкви, которая насчитывает двенадцать с половиной тысяч приходов, более двухсот пятидесяти монастырей и более ста архиереев, Патриарх Варфоломей примет еще и единоличное решение о том, что Православная Церковь «воссоединяется» с Католической Церковью.
 
«Я думаю, что на фоне таких абсурдных и антиканонических решений не было бы ничего удивительного, если бы Константинопольский Патриарх без согласия других Поместных Церквей, без решения тех многочисленных вопросов, которые стоят на повестке православно-католического диалога, просто объявил бы о том, что произошло воссоединение, подписал бы какую-нибудь бумагу», — сказал митрополит Иларион.
 
При этом владыка подчеркнул, что для Русской Православной Церкви данная бумага ничего не будет значить.
 
В тему: В РПЦ считают, что Патриарх Варфоломей поднял тему Абхазии, чтобы оправдать свои действия в Украине.
 
 
 

Тэги: Папа Римский, РПЦ

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