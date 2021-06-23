Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Главные новости за 23 июня 2021 года

Главные новости за 23 июня 2021 года

Александр Панько
23.06.21 18:59
257
Главные новости за 23 июня 2021 года

— После вакцинации от коронавируса антитела вырабатываются гораздо активнее, чем после перенесенной болезни. Об этом заявил известный врач Евгений Комаровский.

— Сразу несколько областей Украины уже не соответствуют «зеленой» зоне карантина. Это Киевская, Кировоградская, Черкасская и Ивано-Франковская области.

— Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал изменения в работе центров массовой вакцинации от коронавируса. Также центры получат новую вакцину.

— Правоохранители проверяют информацию о заминировании Центрального и Южного вокзалов. Работа вокзалов ограничена.

— В Киеве — массовое минирование объектов. Кроме Южного и Центрального вокзалов, неизвестный сообщил о минировании нескольких гостиниц и ТРЦ.

— В Укргидрометцентре рассказали, что пылевая буря, накрывшая Украину, может закончиться через два дня. За это время должен измениться ветровой режим.

— Американские исследователи придумали новый способ, как нейтрализовать COVID-19. Сделали они это с помощью специальных наноловушек.

Тэги: США, Киев, ученые, Украина, общество, здоровье, карантин, Черкассы, наука, минирование, Кировоград, Ивано-Франковск, новости Украины, коронавирус, дельта-штамм

Комментарии

Статьи

22.06.21 08:28

Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Загадочная смерть на Киевском море
23.06.21 20:11

Загадочная смерть на Киевском море

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.06.21 19:40

Опубликовано видео землетрясения в Перу
23.06.21 18:25

В УПЦ сообщили, что митрополит Митрофан во время сердечного приступа упал с лестницы
23.06.21 17:25

На Ровенщине освятили новый престол и храм УПЦ
23.06.21 17:15

Митрополит Онуфрий рассказал, почему УПЦ поддерживает Украинское Библейское Общество
23.06.21 16:56

Ольга Данилюк о «Мистецьком Арсенале»: государственные культурные учреждения не хотят меняться
23.06.21 16:45

Иерусалимский Патриарх призвал православных преодолевать человеческие слабости, которые угрожают единству Церкви
23.06.21 16:43

В Киеве «заминировали» не только вокзалы, но и несколько гостиниц и ТРЦ
23.06.21 16:23

Появилось видео курьеза во время встречи Зеленского с президентом Грузии
23.06.21 16:03

В Киеве ищут взрывчатку на Центральном и Южном вокзалах
23.06.21 15:40

В Церкви рассказали, как можно победить пандемию коронавируса
23.06.21 16:43

В Киеве «заминировали» не только вокзалы, но и несколько гостиниц и ТРЦ
23.06.21 16:03

В Киеве ищут взрывчатку на Центральном и Южном вокзалах
23.06.21 15:39

Центры массовой вакцинации в Украине получат новую вакцину
23.06.21 12:30

Синоптики рассказали, когда пылевая буря покинет Украину
23.06.21 11:36

Украина постепенно выходит из «зеленой» зоны карантина
23.06.21 09:56

Вакцина или переболеть... Доктор Комаровский рассказал, какие антитела от коронавируса сильнее
23.06.21 09:21

Ученые из США придумали новый способ для нейтрализации COVID-19
23.06.21 09:00

В Украине произошел небольшой всплеск COVID-19
22.06.21 22:32

В НБУ назвали самый простой и верный способ отличить фальшивые деньги
22.06.21 20:42

Ученые НАН дали прогноз по распространению коронавируса Дельта в Европе
18.06.21 19:00

Главные новости за 18 июня 2021 года
18.06.21 18:18

Врач-священник УПЦ дал 10 советов, как научиться молиться
18.06.21 23:31

СНБО ввел «полный комплект» санкций против Фирташа и Фукса
18.06.21 17:02

В Одессе монастырь УПЦ дал жилье трем инвалидам-пациентам психбольницы, которых оставили на кладбище
19.06.21 13:06

Астрофизики в очередной раз раскрыли тайну Бетельгейзе
17.06.21 18:59

Главные новости за 17 июня 2021 года
19.06.21 16:25

Лукашенко сделал резонансное заявление по Украине
19.06.21 11:45

Британские ученые доказали существование темной материи и нашли ее точное местонахождение
17.06.21 17:56

Евро-2020: Сборная Украины в тяжелом матче обыграла Северную Македонию
19.06.21 09:44

Белый дом временно заморозил военную помощь Украине
Фото и Видео
Опубликовано видео землетрясения в Перу
Опубликовано видео землетрясения в Перу
Опубликовано видео землетрясения в Перу
Опубликовано видео землетрясения в Перу
Появилось видео курьеза во время встречи Зеленского с президентом Грузии
Появилось видео курьеза во время встречи Зеленского с президентом Грузии
В Одессе из зала суда умудрился сбежать преступник
В Одессе из зала суда умудрился сбежать преступник
«Слуги народа» поздравили Пашиняна с победой на внеочередных выборах в Армении
«Слуги народа» поздравили Пашиняна с победой на внеочередных выборах в Армении
Дельта-штамм коронавируса обнаружен уже в 92 странах мира
Дельта-штамм коронавируса обнаружен уже в 92 странах мира
Азовское побережье атаковали опасные морские блохи
Азовское побережье атаковали опасные морские блохи
В Киеве молодая девушка выпала с 20-го этажа
В Киеве молодая девушка выпала с 20-го этажа
Появилось видео, как позеленело Черное море
Появилось видео, как позеленело Черное море
Под Киевом прогремел взрыв в многоэтажке. Названа причина
Под Киевом прогремел взрыв в многоэтажке. Названа причина
ДТП в Николаевской области: погибли два человека, пострадали дети
ДТП в Николаевской области: погибли два человека, пострадали дети
fraza.com
Новости блогосферы
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.