Главные новости за 23 июня 2021 года

— После вакцинации от коронавируса антитела вырабатываются гораздо активнее, чем после перенесенной болезни. Об этом заявил известный врач Евгений Комаровский.

— Сразу несколько областей Украины уже не соответствуют «зеленой» зоне карантина. Это Киевская, Кировоградская, Черкасская и Ивано-Франковская области.

— Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал изменения в работе центров массовой вакцинации от коронавируса. Также центры получат новую вакцину.

— Правоохранители проверяют информацию о заминировании Центрального и Южного вокзалов. Работа вокзалов ограничена.

— В Киеве — массовое минирование объектов. Кроме Южного и Центрального вокзалов, неизвестный сообщил о минировании нескольких гостиниц и ТРЦ.

— В Укргидрометцентре рассказали, что пылевая буря, накрывшая Украину, может закончиться через два дня. За это время должен измениться ветровой режим.

— Американские исследователи придумали новый способ, как нейтрализовать COVID-19. Сделали они это с помощью специальных наноловушек.