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Новости > Во Львове умер мужчина, которому 9 дней назад пересадили сердце

Во Львове умер мужчина, которому 9 дней назад пересадили сердце

Агата Кловская
20.06.21 09:43
648
Во Львове умер мужчина, которому 9 дней назад пересадили сердце

Главное: Во львовской больнице скончался мужчина, которому девять дней назад пересадили сердце. Пациент имел сопутствующее заболевание.

Детали: В субботу, 19 июня, во Львовской областной клинической больнице умер мужчина, которому девять дней назад трансплантировали сердце. Пациент умер на 45-м году жизни, сообщает «Страна».

Отмечается, что пациент имел сопутствующее заболевание — легочную гипертензию.

«Трансплантация, тяжелая легочная гипертензия, отсроченное закрытие грудной клетки, ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, механическая поддержка сердца), ГДФ (заместительная почечная терапия), правожелудочковая дисфункция. К сожалению, наш трансплантированный пациент сердца скончался», — заявили врачи.

В тему: В ноябре 2017 года группа ученых объявила об успешной пересадке головы человека.

Тэги: Львов, общество, здоровье, сердце, хирург, пересадка, новости Украины

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