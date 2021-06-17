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Новости > Объявлена заявка сборной Украины на сегодняшний матч против Северной Македонии

Объявлена заявка сборной Украины на сегодняшний матч против Северной Македонии

Абелардо
17.06.21 12:19
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Объявлена заявка сборной Украины на сегодняшний матч против Северной Македонии

Главное: Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил заявку на сегодняшний матч против Северной Македонии. В заявке присутствует Виктор Цыганков.

Детали: Сегодня, 17 июня, сборная Украины по футболу проведет свой второй поединок на Евро-2020. Соперником подопечных Андрея Шевченко будет Северная Македония, которая в первой встрече уступила Австрии 1:3.

Наставник нашей команды уже объявил заявку на сегодняшний матч. В ней присутствует хавбек киевского «Динамо» Виктор Цыганков, который пропустил встречу с Нидерландами. При этом не попали в заявку Денис Попов, Роман Безус и Александр Зубков.

Полная заявка на игру выглядит так:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14 Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 19 Артем Беседин, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин, 24 Александр Тымчик, 26. Артем Довбик.

Отметим, что начнется поединок состоится в Бухаресте в 16.00 по киевскому времени.

В тему: Старт сборной Украины на Евро: обидно, но не стыдно.

Тэги: сборная Украины, Андрей Шевченко, спорт, Евро-2020, сборная Украины по футболу

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