Евро-2020: эксперты обновили рейтинг фаворитов перед стартом второго тура

Главное: На Евро-2020 стартует второй тур группового раунда. Озвучены фавориты.

Детали: В среду, 16 июня, на Евро-2020 стартует второй тур группового раунда турнира. Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill обновили список фаворитом.

Главным претендентом на победу считается Франция, на которую ставят 4,33 к 1. Далее в ранжире идут Англия (6,5 к 1), Бельгия (7 к 1) и Италия (8 к 1).

На победу сборной Украины ставят лишь 67 к 1.

Шансы России оцениваются еще ниже – 126 к 1.

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