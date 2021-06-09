Непогода в Украине: без электричества остались шестьдесят населенных пунктов

Главное: В Украине бушевала непогода. Без электричества остались шестьдесят населенных пунктов.

Детали: В Украину пришла непогода, которая будет бушевать до конца недели. О первых последствиях поведали в ГСЧС.

Из-за порывов ветра, дождей и гроз произошли срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП.

В итоге были обесточены шестьдесят населенных пунктов в пяти областях страны.

Пострадали Житомирская (21), Донецкая (20), Киевская (14), Черновицкая (четыре) и Запорожская (один) областях.

Сейчас над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

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