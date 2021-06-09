Непогода в Украине: без электричества остались шестьдесят населенных пунктов

Главное: В Украине бушевала непогода. Без электричества остались шестьдесят населенных пунктов.
Детали: В Украину пришла непогода, которая будет бушевать до конца недели. О первых последствиях поведали в ГСЧС.
Из-за порывов ветра, дождей и гроз произошли срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП.
В итоге были обесточены шестьдесят населенных пунктов в пяти областях страны.
Пострадали Житомирская (21), Донецкая (20), Киевская (14), Черновицкая (четыре) и Запорожская (один) областях.
Сейчас над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.
В тему: Синоптики обещают мрачные выходные.