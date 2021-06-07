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Новости > К концу недели перекроют центр Киева. Движение транспорта будет очень затруднено

К концу недели перекроют центр Киева. Движение транспорта будет очень затруднено

Агата Кловская
07.06.21 13:34
752
К концу недели перекроют центр Киева. Движение транспорта будет очень затруднено

Главное: В пятницу на Софийской площади в Киеве начнется фестиваль «Французская весна в Украине». В связи с этим движение по некоторым улицам в центре столицы будет ограничено.

Детали: В Киеве 11-12 июня на Софийской площади под открытым небом состоится 17-ый ежегодный национальный фестиваль «Французская весна в Украине». Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В связи с этим движение по некоторым улицам в центре столицы будет ограничено.

«Благодаря новому формату пленэра киевляне смогут посетить культурные мероприятия, соблюдая карантинные нормы. Также приобщиться к этим событиям можно будет и онлайн», — говорится в сообщении.

В связи с проведением фестиваля 11-12 июня с 16:00 до 23:00 предусмотрено ограничение движения транспорта на Софийской площади, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской) и в Рыльском переулке. Также будут внесены изменения в движение общественного пассажирского транспорта, который курсирует по этим улицам, о чем в КГГА обещают сообщить дополнительно.

Кроме этого, КП «Киевгорсвет» поручено частично отключать наружное освещение с 7 до 12 июня с 20:00 до 23:00 на Софийской площади, улицах Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Иринской до улицы Большой Житомирской). В частности, для проведения монументальной световой проекции «Я — мечта...», созданной с использованием 3D-технологий.

«Уличные спектакли, концерты классической музыки, кинопоказы, фотовыставки, встречи с художниками и интеллектуальные дебаты ждут этот раз посетителей фестиваля не только в Киеве, но и в 7-ми крупных областных центрах Украины: Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Львове, Одессе, Ровно и Харькове», — сообщили в КГГА.

Так, уже традиционно киевские зрители смогут первыми увидеть новинки французского кино благодаря программе допремьерных показов как популярных, так и авторских лент разных жанров.

Отмечается, что благодаря «французской весне в Украине» в Киеве созданы урбанистические картины от лучших муралистов Франции. В 2021 году к ним присоединится художник Nelio, который создаст мурал на факультете информатики и вычислительной техники НТУУ «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского».

В тему: В Киеве на Кольцевой дороге в связи с проведением ремонта будет ограничено движение со 2 июня по 31 июля.

Тэги: Киев, общество, транспорт, движение, фестиваль

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