Аборигены с Амазонки подсказали ученым секрет долголетия

Главное: У аборигенов племени цимане мозг стареет иначе, чем у жителей США и Европы, что выражается в более медленном уменьшении объема мозга и, скорее всего, в низком риске когнитивных нарушений и деменции. Как выяснили ученые, секрет долголетия лежит в традиционном образе жизни индейцев.

Детали: Ученые из Университета Южной Калифорнии исследовали 746 представителей амазонского племени цимане в возрасте от 40 до 94 лет при помощи компьютерной томографии. Как сообщает Lenta.ru, в результате у них наблюдалось более медленное сокращение объема мозга по сравнению с группами испытуемых из Германии, США и Нидерландов.

При этом у цимане обнаружены самые низкие показатели в мире по развитию ишемической болезни сердца благодаря активному образу жизни и низкокалорийной диете.

Таким образом, состояние сердечно-сосудистой системы оказалось более важно для здорового старения мозга, чем факторы воспаления, связанные с инфекционными заболеваниями.

Ранее считалось, что цимане, которые не получают современной медицинской помощи, подвергаются высокому риску инфекционных заболеваний и, как следствие, частым воспалениям. В свою очередь, системное воспаление приводит к усиленной атрофии головного мозга.

В целом, современный образ жизни сопровождается увеличением темпов уменьшения объема мозга примерно на 70 процентов в зависимости от возраста.

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