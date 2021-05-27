Украина продолжает опережать Россию в рейтинге ФИФА

Главное: Украина занимает в рейтинге ФИФА 24-е место. Лидирует Бельгия.

Детали: Сборная Украины по футболу сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА. Наша команда занимает 24-е место.

При этом, если брать европейские сборные, Украина занимает 16-ю позицию.

Напомним, в мае подопечные Андрей Шевченко провели один матч, сыграв вничью с Бахрейном (1-1).

Рейтинг сборных возглавляют Бельгия, Франция и Бразилия.

Добавим, что Россия осталась на 38-й позиции.

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