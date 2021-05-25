Первая страна в ЕС достигла коллективного иммунитета к коронавирусу

Главное: Более 40% взрослого населения Мальты получили обе дозы вакцины от коронавируса. Одну дозу получили 70%.

Детали: На Мальте 70% взрослого населения получили как минимум одну дозу COVID-вакцины, что сделало страну первой в ЕС, достигшей коллективного иммунитета. Об этом заявил министр здравоохранения Мальты Крис Ферне, сообщает Reuters.

«Вакцина вводится [в стране] каждые пять секунд. 42% взрослого населения получили две дозы», — сказал Ферне, добавив, что «вакцина — это оружие против вируса».

По его словам, полностью вакцинированным лицам не придется носить защитную маску на улице с июля, однако ношение масок останется обязательным для всех людей внутри помещений.

Отметим, что с начала пандемии на Мальте зафиксировали 30,5 тысяч случаев заболевания и 417 смертей. На данный момент на Мальте сделали более 474,4 тысяч прививок от COVID-19 людям старше 16 лет.

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