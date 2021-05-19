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Новости > Главный кандидат в министры здравоохранения пообещал к осени вакцинировать 5 млн украинцев

Главный кандидат в министры здравоохранения пообещал к осени вакцинировать 5 млн украинцев

Александр Панько
19.05.21 22:08
279
Главный кандидат в министры здравоохранения пообещал к осени вакцинировать 5 млн украинцев

Главное: Кандидат на должность министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал за летний период провести полный курс вакцинации от коронавируса для 5 млн украинцев.

Детали: Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, который претендует на должность министра здравоохранения, обещает к концу лета вакцинировать от коронавируса 5 млн украинцев. Как сообщает УНИАН, в ходе заседания Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования 19 мая он сначала заявил о 10 млн человек, которых вакцинирует за 100 дней.

«Я даю обещание — в летний период, в первые 100 дней вакцинировать 10 млн украинцев», — сказал чиновник.

Однако в ответ на удивление народных депутатов признал, что не точно высказался и уточнил, что речь идет о 10 млн прививок, а поскольку речь идет о двух прививках, то будет вакцинировано 5 млн украинцев. По его словам, это «минимально и гарантировано».

При этом на вопрос депутатов, а что будет, если он не выполнит своего обещания, Ляшко не ответил.

Как сообщает «Украинская правда», несмотря на это 13 членов парламентского Комитета из 14 рекомендовали Верховной Раде поддержать кандидатуру Ляшко.

В тему: 18 мая 2021 года народные депутаты отправили в отставку трех министров из правительства Дениса Шмыгаля. Среди них, в частности, и министр здравоохранения Максим Степанов. При этом увольнение главы Минздрава поддержали больше всего нардепов.

Тэги: Верховная Рада Украины, Министерство здравоохранения Украины, общество, здоровье, новости Украины

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