Дмитрий Дорошенко по поводу расследования Бигуса: я собираюсь обратиться в суд по факту распространения против меня неправдивой информации

Дмитрий Дорошенко, о котором в своем расследовании упомянул Денис Бигус, собирается обратиться в суд с иском к тем, кто распространил или собирается распространять о нем неправдивую информацию. Как сообщает «Народная правда», об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Немного о стандартах «журналистских расследований. С удивлением обнаружил свое имя в расследовании Бигус инфо. Якобы я был причастен и вел какие-то телефонные разговоры на тему организации контактов Виктора Медведчука с руководителями Донецка и Луганска. Сначала удивился, что кто-то вообще способен выдумать такую чепуху, такую огромную ложь, еще и потратить на это столько времени. Наверное, „сочинить“ и смонтировать такие пленки непросто, и у этих „журналистов“, видимо, была большая цель и четко поставленная задача», — написал Дорошенко.

«Но я хочу ещё раз подчеркнуть — такого разговора никогда не было, я никогда и ни с кем не обсуждал эти темы по телефону в принципе. Более того, я собираюсь обратиться в суд с иском к тем, кто эту информацию распространил или собирается распространять», — заявил он.

«В целом, мне понятно, кому это может быть нужно и какова причина этого масштабного спектакля. У власти не хватило доказательств против Виктора Медведчука в суде, не хватает духа и политической воли сесть за стол переговоров и вернуть мир на Донбасс, и теперь она пытается действовать более грязными способами. Вот только свою провальную политику Зеленский вряд ли сможет прикрыть одним неумело слепленным скандалом», — подчеркнул Дмитрий Дорошенко.