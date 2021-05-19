Украинцев предупредили, что жары не будет минимум до конца весны

Главное: Украинцам рассказали о погоде до конца мая. Жары не будет.

Детали: В Гидрометцентре поведали, какой будет погода до конца мая. Об этом со ссылкой на синоптика Наталью Птуху сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что жаркой погоды не будет.

Эксперт информирует: «По предварительным расчетам, жары до 30 градусов в наших широтах мы не видим».

Она добавила: «Сейчас Украина находится в теплой воздушной массе в целом. Нет арктического воздуха, ветер преимущественно южных направлений».

Резюмируется: «Но тепла нет, поскольку в дневные часы циклоническая деятельность, осадки не дают солнцу беспрепятственно прогреть приземный слой воздуха. Поэтому мы видим, что такая температура».

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