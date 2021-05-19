На Донетчине прогремел взрыв на детской площадке

Главное: В Северодонецке в результате взрыва пострадал ребенок. По предварительным данным, на детской площадке взорвался сигнальный патрон, найденный на помойке.

Детали: В Северодонецке Донецкой области вечером 18 мая произошел взрыв. Как сообщает полиция Луганской области на своей странице в Facebook, в результате ранения получила 9-летняя девочка.

По предварительным данным, взорвался сигнальный патрон. Рядом в кустах и ​​на скамейке полиция нашла еще два аналогичных патрона.

Как выяснили правоохранители, их на помойке нашли ребята, которые живут в этом же дворе, и спрятали в кустах. Там их и нашла пострадавшая.

Сейчас она находится в больнице, ей диагностировали рассечение брови. Следователи решают вопрос о квалификации события.

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