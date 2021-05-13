Илон Маск обрушил курс Bitcoin

Главное: Курс Bitcoin резко снизился. Во всем виноват Илон Маск.

Детали: Курс Bitcoin начал резко снижаться. На утро четверга, 13 мая, зафиксировано падение на 17%.

Данные электронных торгов свидетельствуют, что цена самой популярной криптовалюты упала до 46 795 долларов.

Напомним, что максимум стоимости был установлен 14 апреля – 64 854 доллара.

Эксперты говорят, что во всем виноват глава компании Tesla Илон Маск. Накануне тот сообщил в Twitter, что продаже его электромобилей за Bitcoin была приостановлена. Он объяснил это беспокойством из-за того, что для майнинга используют уголь и другое топливо.

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