На Днепропетровщину привезут список чудотворной Почаевской иконы Богородицы

13 мая икону Богородицы доставят в село Новоселовка Новомосковского района, где в Успенском храме в 17.00 отслужат всенощное бдение, а на следующий день в 09.00 Божественную литургию.
Затем чудотворный образ привезут в храм в честь иконы Божией Матери «Иверская» на жилмассиве Северный в городе Днепр, после совершения здесь всенощного бдения в 17.00 и Литургии 15 мая в 09.00 икону перевезут в Спасо-Преображенский кафедральный собор, где в 13.00 состоится молебен с акафистом перед Почаевской иконой, а в 15.30 — образ крестным ходом перенесут к Свято-Троицкому кафедральному собору.
В воскресенье 16 мая в Свято-Троицком соборе будет совершено две литургии: в 07.00 и в 09.00. На протяжении перед иконой Божией Матери будут совершать молебны с акафистами.
Прощание со святыней состоится в понедельник 17 мая после Литургии, которая начнётся в 08.00.
***История чудотворной иконы связана с именем помещицы Анны Гойской — вдовы земского судьи, которая отличалась своей набожностью.
По преданию, в 1559 году Константинопольский Патриарх Неофит ездил в Москву, чтобы заручиться поддержкой православных иерархов. Возвращаясь, он заехал в Почаев, чтобы поклониться Стопе Богородицы. Греческий Патриарх останавливается в поместье Анны Гойской и в знак благодарности за теплый прием подарил ей икону Богородицы.
Более 30 лет икона находилась в замке Гойской, и в 1597 она дарит святыню Почаевскому монастырю.
В 1675 году Почаев осадили турки. По преданию, в это время монахи усиленно стали молиться у святого образа и произошло чудо — Богородица явилась над Почаевской горой, закрыв обитель своим омофором.
Уже более 400 лет от Почаевской иконы, написанной в византийском стиле на небольшой липовой доске, по молитвам верующих совершаются чудеса. Она хранится над царскими вратами в Успенском соборе, и каждое утро после полунощницы ее торжественно опускают на поклонение верующим.
В тему: В столичном Десятинном монастыре УПЦпочтили икону, перед которой явилась Богородица.
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