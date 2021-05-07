В Нидерландах детям разрешили самостоятельно менять свой пол

Главное: Детям в Нидерландах стало проще менять свой пол. Теперь не нужны документы от врачей.

Детали: Власти Нидерландов упростили процедуру смены пола в свидетельстве о рождении для лиц моложе шестнадцати лет. Об этом позаботились в правительстве.

Чиновники похвастались, что теперь дети могут делать это без официального заключения врача или психолога, которые якобы «не могут установить, насколько человек убежден в своей принадлежности к противоположному полу».

Возможное вмешательство специалистов признали «нарушением права на самоопределение личности».

Данная процедура состоит из двух этапов. Сначала нужно подать письменное заявление о желании сменить пол, а потом подтвердить свое намерения через четыре-двенадцать недель.

Информируется, что для смены пола нужно обратиться в суд.

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