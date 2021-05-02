Вслед за Адольфом Гитлером в мире появился успешный политик по имени Сталин

Главное: На выборах в южном штате Тамиланд в Индии побеждает партия, которую возглавляет политик по имени Сталин.

Детали: Индийский политик по имени Мутувель Карунанидхи Сталин побеждает на местных выборах в Индии. Как сообщает Daily Mail, по результатам пятничных выборов его партия DMK (Дравидская прогрессивная федерация) заняла первое место в штате Тамилнад на юге страны.

Отмечается, что имя индусу дал его отец, четыре раза возглавлявший правительство штата и придерживавшийся «левых» взглядов, после того как он родился за несколько месяцев до смерти настоящего Иосифа Сталина в 1953 году.

При этом индийский Сталин — убежденный демократ, а его партия занимает центристскую позицию.

В 2019 году в интервью местной газете он рассказал, как оказался в неловкой ситуации, когда прилетел в СССР незадолго до его распада. «Как только я приземлился в российском аэропорту, меня попросили назвать свое имя. Когда я сказал „Сталин“, многие люди в аэропорту начали смотреть на меня, а таможенники, проверяя паспорт, стали задавать вопросы», — рассказал политик, придя к выводу, что в Советском Союзе Сталина «многие не любили».

В тему: В декабре 2020 года в Намибии прошли местные выборы, победу на которых одержал политик по имени Адольф Гитлер Унона.