Названы продукты, которые мешают выспаться

Главное: Диетолог Людмила Бабич рассказала, что нужно сделать для того, чтобы нормально высыпаться и не чувствовать себя уставшим по утрам.

Детали: Чтобы не страдать от бессонницы, а утром не просыпаться уставшим, просто исключите их из своего рациона после шести вечера. Об этом заявила диетолог Людмила Бабич, сообщает «Голос».

Незадолго до сна не стоит переедать, а на ужин всегда выбирать легкие и полезные продукты — это простое правило, которого стоит придерживаться, даже если проблем со сном у вас нет. Но это еще не все, ведь некоторые продукты из-за своего специфического воздействия на организм, могут мешать вам выспаться или возбудить нервную систему, и потому не дать заснуть.

Итак, что же не стоит есть вечером:

— Крепкий чай, кофе, шоколад. Прежде всего, из-за высокого содержания кофеина, который стимулирует центральную нервную систему и «бодрит».

— Продукты, богатые витамином С. Они также придают бодрости и не могут помешать быстро заснуть.

— Все жирное, копченое и слишком острое будет мешать организму расслабиться и как следует отдохнуть. Организму нужно много сил на переваривание такой пищи, а потому о ночном отдыхе не может быть и речи.

— Мясо, особенно красное. Это тяжелый для переваривания продукт. Говядина, телятина, свинина перевариваются не менее 8 часов, потому их надо есть до или во время обеда, но никак не позже — иначе желудку и печени придется всю ночь трудится.

— Лук, чеснок, острые специи лучше не использовать как дополнение к блюдам по вечерам. Во-первых, все они разжигают аппетит. Во-вторых, острое и пряное — перец, имбирь, чеснок, розмарин, лук — бодрят. П еще они могут задерживать жидкость. А это верный способ испортить сон и проснутся утром с отекшим лицом и припухшими веками.

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