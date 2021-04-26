Дистанция не имеет значения... Ученые рассказали кое-что важное о рисках заразиться коронавирусом

Главное: Американские ученые установили, что в помещении риски заразиться коронавирусом одинаковы как на маленьком расстоянии, так и на большом. Решающую роль играет время, проведенное в одном помещении с больным.

Детали: Исследователи из Массачусетского технологического института выявили, что риски заразиться коронавирусом при нахождении в одном помещении с больным COVID-19 одинаковые как на расстоянии два метра, так и 20. Об этом сообщает CNBC.

Ключевым фактором вероятности заразиться вирусом является время, проведенное в одном помещении с больным.

Американские ученые разработали метод расчета рисков заболевания коронавирусом в помещениях, которые учитывает множество факторов. В частности, количество проведенного в помещении времени, циркуляцию воздуха, использование масок и даже дыхательную активность человека в разные моменты времени.

«Мы утверждаем, что на самом деле нет особой пользы от правила два метра социальной дистанции, особенно когда люди носят маски», — заявил соавтор исследования Мартин Базантен.

Как объяснил исследователь, воздух, которым человек дышит в маске, имеет тенденцию подниматься и опускаться в другом месте комнаты, поэтому человек более склонен к среднему фону (в помещении), чем конкретному человеку на расстоянии. То есть, чем дольше человек находится в одном помещении с инфицированным, тем выше вероятность заразиться COVID-19.

При этом он отметил, что ношение масок или соблюдение дистанции никак не уменьшает риск заразиться вирусом.

По мнению ученого, периодическое проветривание помещения может быть такой же или даже более эффективной мерой, чем внедрение новых дорогостоящих систем фильтрации.

Исследователи утверждают, что маски предотвращают передачу коронавируса в помещении, блокируя прямые потоки воздуха, однако большинство передающих COVID-19 людей не кашляют и не чихают, а переносят инфекцию бессимптомно. Поэтому ношения масок может дать ложное чувство защищенности.

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